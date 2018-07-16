На севере Таджикистана супруги покончили с собой за месяц до свадьбы дочери

CA-NEWS (TJ) - В городе Канибадаме на севере Таджикистана расследуется самоубийство супружеской четы. Сообщается, что они свели счеты с жизнью за месяц до свадьбы своей дочери.

В прокуратуре города Канибадама сообщили Радио Озоди, что житель сельсовета Пулодон Муроджон Ганиев в ночь с 13 на 14 июля повесился в своем доме. «Рано утром 14 июля его жена Шоирахон Ганиева и 19-летняя дочь выехали на такси к Ферганскому каналу с целью утопиться. Водители такси, находящиеся недалеко от места происшествия, сумели спасти только девушку», рассказали в ведомстве. Муроджону Ганиеву и Шоирахону Ганиевой было по 42 года.

Прокуратура начала расследование по факту самоубийства супружеской четы. Что их подтолкнуло на такой шаг, пока неизвестно, говорят следователи. Единственная свидетельница событий – спасенная таксистами девушка, находится в очень подавленном состоянии и не может внятно отвечать на вопросы.

Аюбджон Тохиров, один из работников сельсовета Пулодон, сообщил, что супруги были похоронены 16 июля. «Причина самоубийства мне неизвестна. Насколько мне известно, Муроджон и Шоирахон готовились к свадьбе дочери, которая должна была состояться 13 августа. Жених находится на заработках в России», - сказал он.

Тем временем, Махмуди Ашурмахмад, журналист из Канибадама, на своей страничке в Фейсбуке сообщил, что супруги свели счеты с жизнью из-за того, что предварительное медицинское обследование показало – их дочь не девственница», пишет местный журналист.

Напомним, в Таджикистане желающие зарегистрировать брак должны пройти медицинское обследование и предоставлять в ЗАГС медсправку о состоянии здоровья. Больным ВИЧ, гепатитом или другими заболеваниями не смогут запретить жениться и выходить замуж.