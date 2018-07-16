Россельхознадзор разрешил трем казахстанским предприятиям поставлять в Россию молочную продукцию

CA-NEWS (KZ) - Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставку в Россию из Казахстана молочной продукции трех казахстанских молокоперерабатывающих предприятий: ТОО «Тайынша-Астык», ТОО «ДЕП», ТОО «Молпродукт».

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК напоминает, что данные ограничения были введены 1 июня в связи с подозрением на реэкспорт сухого молока белорусских молочных предприятий, в отношений которых Россельхознадзор ранее уже ввел временные ограничения.

Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза в ответ на введенные ограничения направил российской стороне подтверждающую информацию об отсутствии предполагаемого реэкспорта сухого белорусского молока, а также официально подтвердил экспорт указанными предприятиями цельного молока и готовой молочной продукции.

Также в ходе официальной встречи в Москве казахстанская сторона предоставила дополнительную информацию по прослеживаемости продукции данных предприятий.

Данные меры позволили снять временные ограничения и вывести частично простаивающие казахстанские молокоперерабатывающие предприятия на полную производственную мощность.