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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число жертв наводнения в Японии возросло до 216 человек

CA-NEWS (CA) - В Японии число погибших от ливней, оползней и паводков возросло до 216 человек. Еще 27 японцев считаются пропавшими без вести, передает агентство Kyodo со ссылкой на главное полицейское управление.

По данным ведомства, больше всего жертв стихийного бедствия в Хиросиме (106 человек), Окаяме (60 человек), Эхиме (26 человек) и Киото (5 человек).

Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции. Тысячи волонтеров со всей страны прибыли в западные районы Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от удара стихии.

В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тыс. затоплены. Почти 6 тыс. человек все еще находятся в специальных эвакуационных центрах, не имея возможности вернуться в свои дома. Ситуация осложняется тем, что на всю территорию Японии пришла жара — стрелки термометров с раннего утра воскресенья держатся на отметке выше 30 градусов.

Напомним, мощные ливни обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за влияния тайфуна «Прапирун». В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 м осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это наибольшее количество погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. остались без крыши.

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