25 членов парламента Монголии подписали петицию с призывом о проведении внеочередной сессии

CA-NEWS (MNG) - Двадцать пять членов парламента Монголии 10 июля подписали петицию с призывом о проведении внеочередной сессии парламента и представили ее спикеру парламента Миэгомбын Энхболду, сообщает GoGo Mongolia.

Согласно закону о парламенте (ВГХ), если 25 членов или одна треть парламента предлагают созвать нерегулярную сессию, спикер парламента обязан дать ответ в течение 14 дней.

Член парламента Л. Оюн-Эрден заявил: «Члены парламента, подписавшие петицию, сочли необходимым, чтобы парламент обсудил печально известное дело под названием «60 млрд.МНТ» (около $25 млн) и тот факт, что 51% долю шахты «Эрдэнэт» выставили в качестве возмещения долга для Standard Bank.