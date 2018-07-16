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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Отношения РФ и США хуже, чем когда-либо, - Трамп

CA-NEWS (CA) - Американский лидер Дональд Трамп, который в понедельник, 16 июля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, написал в Twitter, что отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас.

«Наши отношения с Россией никогда еще не были хуже, чем сейчас, благодаря многим годам глупости и тупости США, а сейчас еще и специально подстроенной охоте на ведьм», - написал Трамп.

Президент США добавил, что его предшественник, экс-президент США Барак Обама, уделял мало внимания обвинениям со стороны ФБР относительно вмешательства России в выборы и что они были серьезно восприняты лишь после избрания Трампа.

В предыдущем твите Трамп написал, что Обама надеялся на победу «бесчестной Хиллари Клинтон» и поэтому не придал значения информации о вмешательстве России в выборы, о котором его информировало ФБР. «Он сказал, что этого не могло произойти, что это не большая проблема и не сделал ничего по этому поводу», - написал Трамп , добавив, что большой проблемой российское вмешательство стало для демократов только после победы Трампа.

На минувшей неделе Трамп принял участие в саммите НАТО в Брюсселе, а после этого совершил визит в Великобританию.

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