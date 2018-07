Отношения РФ и США хуже, чем когда-либо, - Трамп

CA-NEWS (CA) - Американский лидер Дональд Трамп, который в понедельник, 16 июля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, написал в Twitter, что отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас.

«Наши отношения с Россией никогда еще не были хуже, чем сейчас, благодаря многим годам глупости и тупости США, а сейчас еще и специально подстроенной охоте на ведьм», - написал Трамп.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!