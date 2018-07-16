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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Британская королевская семья показала фото крещения принца Луи

CA-NEWS (CA) - Британская королевская семья опубликовала официальные фотографии с крещения принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, которое состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца, сообщает Би-би-си.

Автор всех снимков, сделанных сразу после крещения, - известный фотограф Мэтт Холиоук.

«Была очень непринужденная обстановка, все были в прекрасном настроении, работать было одно удовольствие», - сказал Холиоук.

Фотографии были сделаны в утренней комнате и в саду Кларенс-хаус - официальной резиденции королевской семьи. На крещении семья герцога и герцогини Кембриджских впервые предстала в полном составе - с тремя детьми.

Луи дремал, когда его принесли в часовню для церемонии, которая длилась 40 минут.

Герцогиня, как сообщается, сказала, что Луи вел себя очень спокойно и безмятежно. «Надеюсь, таким он и останется», - сказала она в шутку архиепископу кентерберийскому Джастину Уэлби.

На официальных фото помимо принца Луи, его брата принца Джорджа, сестры принцессы Шарлотты и родителей также можно увидеть принца Гарри и его супругу Меган, принца Чарльза и его супругу Камилу, а также семью Миддлтон - родителей Кейт, брата Джеймса и сестру Пиппу.

Холиоук ранее был фотографом на церемонии, посвященной 70-летию свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа. По его словам, он надеется, что ему удалось отразить на фотографиях радость крещения.

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