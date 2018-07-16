РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генеральная прокуратура и профильные комитеты Таджикистана проведут пресс-конференции об итогах деятельности за первое полугодие
Предыстория: Руководители министерств и ведомств Таджикистана отчитаются перед журналистами о проделанной работе

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане итоги деятельности за первое полугодие 2018 года, согласно утверждённому плану, представят 17 июля журналистам генеральная прокуратура, комитет продовольственной безопасности, комитет местного развития и комитет по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана, сообщает Ниат Ховар.

Напомним, что пресс-конференции министерств и ведомств, организаций и учреждений страны по итогам первого полугодия и года проводятся в соответствии с распоряжением президента Таджикистана от 15 сентября 2011 года за №АП-1729.

Впервые распоряжение главы государства о проведении квартальных пресс-конференций было издано 4 марта 2005 года в целях обеспечения прозрачности деятельности министерств и ведомств, а также доступа СМИ к официальным источникам информации.

Однако к данному распоряжению президента в сентябре 2011 года были внесены коррективы, согласно которым руководители министерств и ведомств страны должны встречаться с представителями СМИ один раз в полгода - в январе и в июле.

print
  • Премьер-министры Таджикистана и Узбекистана встретятся в Фергане
  • Сегодня в ЕАЭС заработали новые правила обязательной маркировки молокосодержащих продуктов
  • В Париже во время празднования победы сборной Франции на ЧМ произошли беспорядки
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×