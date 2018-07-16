Генеральная прокуратура и профильные комитеты Таджикистана проведут пресс-конференции об итогах деятельности за первое полугодие

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане итоги деятельности за первое полугодие 2018 года, согласно утверждённому плану, представят 17 июля журналистам генеральная прокуратура, комитет продовольственной безопасности, комитет местного развития и комитет по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана, сообщает Ниат Ховар.

Напомним, что пресс-конференции министерств и ведомств, организаций и учреждений страны по итогам первого полугодия и года проводятся в соответствии с распоряжением президента Таджикистана от 15 сентября 2011 года за №АП-1729.

Впервые распоряжение главы государства о проведении квартальных пресс-конференций было издано 4 марта 2005 года в целях обеспечения прозрачности деятельности министерств и ведомств, а также доступа СМИ к официальным источникам информации.

Однако к данному распоряжению президента в сентябре 2011 года были внесены коррективы, согласно которым руководители министерств и ведомств страны должны встречаться с представителями СМИ один раз в полгода - в январе и в июле.