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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Юные пианистки из Монголии завоевали первые места в Испании и Великобритании

CA-NEWS (MNG) - Юные монгольские пианисты блестяще приняли участие в Международном музыкальном конкурсе «Beyond the music», который состоялся 20-30 июня в испанском городе Бенаске, передает Montsame.

Девять молодых музыкантов достойно представили родину на международной сцене, и все наши участники завоевали золотые и серебряные медали.

Их учителя зовут Сангидоржийн Саянцэцэг. Она является первым монгольским музыкантом, который дал концерт в знаменитом Карнеги холл города Нью-Йорк, США. Помимо этого, она также выступила на сценах театров Москвы, Софии, Мехико и Мадрида. Саянцэцэг училась в Музыкально-хореографическом колледже Монголии и окончила московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского.

После принятия участия в конкурсе в Испании, команда молодых монгольских музыкантов направилась в Великобританию для участия в четвертом международном конкурсе фортепианистов, который состоялся 10-14 июля текущего года в Виндзоре.

В категории «А» среди музыкантов до 12 лет юная пианистка О.Нандин завоевала первое место, и второе место заняла монгольская пианистка З.Амин-Эрдэнэ.

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