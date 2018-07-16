Диссернет выявил плагиат в работе ректора таджикского вуза

CA-NEWS (TJ) - Российское сетевое сообщество «Диссернет» обнаружило признаки плагиата в кандидатской диссертации по экономике ректора Таджикского финансово-экономического университета Шукрулло Хайрзода об исламских банках, отмечается на сайте сообщества.

Представители «Диссернет» отмечают, что работа ректора «Эволюция исламских банков и их роль в становлении рыночных отношений в Республике Таджикистан», состоит как

Основным источником его диссертации стала работа Екатерины Мирошник об исламских банках в социально-экономической структуре мусульманских стран.

Как отмечает «Sputnik-Таджикистан», что при этом представители сообщества обратили внимание на то, что Хайрзода копировал текст очень неряшливо, а в библиографии лишь единожды сослался на автора, несмотря на то, что приводил цитаты из чужой работы намного чаще.

Он также ссылался и на статью Мадины Калимуллиной, а затем скопировал целых семь страниц текста без изменений из реферата, опубликованного на просторах интернета «Шариатские облигации, или Принципы функционирования банков в исламских странах».

Несколько страниц автор в точности заимствовал из исследования МВФ «Исламская банковская модель» и статей о долговом рынке исламского финансирования за 2012 год.

Хитрость заключается в том, что Мирошник, и Калимуллина упоминаются в автореферате как авторы работ по исламскому банковскому делу, разрабатывавшие проблему, но в самой диссертации цитаты из этих и других работ скрыты.

В ходе проверке обнаружилось, что из 140 содержательных страниц диссертации только на 60 из них нет некорректных заимствований.

Хайрзода был назначен на пост ректора в январе 2018 года постановлением правительства Таджикистана. Ректор также является обладателем самой престижной научной награды Таджикистана, которую ранее получил за свою ученую деятельность, включая работу об исламском банкинге.