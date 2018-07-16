Глава Евросовета призвал Россию, США и Китай не развязывать торговые войны

CA-NEWS (CA) - Председатель Евросовета Дональд Туск сказал в понедельник, что обязанность Китая, США и России - не начинать торговые войны, призвав эти три страны реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает Reuters.

Туск, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сегодня прибыли в Пекин для участия в ежегодной встрече лидеров ЕС и Китая.

Председатель Евросовета сказал, что время, чтобы предотвратить конфликты и хаос, все еще есть, и добавил, что ВТО нуждается в новых нормах, касающихся принудительной передачи технологий и субсидирования промышленности.

Туск также назвал сообщения о вражде США и ЕС «фейковыми новостями».

«Америка и США - лучшие друзья. Тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фейковые новости», - сказал он в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп в показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS назвал ЕС «врагом» США из-за того, что они делают с нами в торговле, добавив, что это не значит, что они плохие.