В столице Афганистана семь человек погибли в результате теракта с участием смертника

- Азия и мир, происшествия
- 15:46, 16 июля 2018
- Просмотров: 357
CA-NEWS (CA) - Число убитых в результате теракта у здания министерства в Кабуле увеличилось до семи человек, ранения получили не менее 15 человек, сообщает в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на данные полиции.
Как сообщает агентство Reuters, взрыв произошел возле Министерства развития сельского хозяйства Афганистана, в тот момент, когда здание покидали его сотрудники.
Среди погибших два военнослужащих, ранения получили трое военнослужащих.
По словам представителя кабульской полиции Хашмата Станекзая, большинство погибших работали в ведомстве. Он указал, что пока ни одна группировка не взяла ответственность за случившееся.
В районе, где произошел теракт, расположены дом президента Афганистана Ашрафа Гани, резиденция лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра, американский университет и генеральная прокуратура.