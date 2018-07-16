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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Афганистана семь человек погибли в результате теракта с участием смертника

CA-NEWS (CA) - Число убитых в результате теракта у здания министерства в Кабуле увеличилось до семи человек, ранения получили не менее 15 человек, сообщает в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на данные полиции.

Как сообщает агентство Reuters, взрыв произошел возле Министерства развития сельского хозяйства Афганистана, в тот момент, когда здание покидали его сотрудники.

Среди погибших два военнослужащих, ранения получили трое военнослужащих.

По словам представителя кабульской полиции Хашмата Станекзая, большинство погибших работали в ведомстве. Он указал, что пока ни одна группировка не взяла ответственность за случившееся.

В районе, где произошел теракт, расположены дом президента Афганистана Ашрафа Гани, резиденция лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра, американский университет и генеральная прокуратура.

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