В Таджикистане запретили продажу мобильных телефонов без сертификата соответствия

CA-NEWS (TJ) - Продажа мобильных телефонов без соответствующего разрешения, в частности сертификата соответствия, запрещена. Об этом на встрече с журналистами в понедельник, в Душанбе заявила заместитель начальника службы связи Таджикистана Адолат Абдурахмонзода, передает Авеста.

«Продавцы мобильных телефонов обязаны получить сертификат соответствия. Каждый телефон, перед продажей должен пройти проверку в «Таджикстандарте», и реализовываться только после получения соответствующего сертификата», – отметила Адолат Абдурахмонзода.

По ее словам, за нарушения данного предписания уже понесли наказание четверо продавцов мобильных телефонов.

Относительно приостановления деятельности международных почтовых служб в Таджикистане первый заместитель главы службы связи Илхомджон Атоев подчеркнул, что каждое независимое государство имеет право контролировать деятельность почтовых служб согласно своим национальным интересам, с учетом международных рекомендаций и информационной безопасности.

«Почему на работают международные почтовые связи, к примеру DHL, пожалуйста, пускай получают лицензию и работают согласно техническим, почтовым и правовым требованиям», – заявил Илхомджон Атоев.

Напомним, ранее служба связи при правительстве Таджикистана приостановила на неопределенное время деятельность трех международных компаний по оказанию почтовых услуг – DHL, TNT UPS и Pony Express