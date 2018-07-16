Статкомитет Монголии издал сборник статистических данных за последние 28 лет

CA-NEWS (MNG) - Национальный статистический комитет (НСК) Монголии издал сборник статических данных о социально-экономических показателях страны за последние 28 лет.

Как отмечает Montsame, этот сборник является наиболее полным изданием НСК, отражающим явления и процессы, происходившие в экономической, социальной и политической жизни страны.

«Если в 2016 году ежегодный наш сборник включал в себя данные за прошедшие 10 лет, то на этот раз в него включена статистика за более длительный период» - подчеркнули специалисты НСК.

Сборник издан с компакт-диском, содержащим электронную версию статистического сборника «Монгольский статистический ежегодник-2017» и его приложения с информацией по социально-экономическим показателям в целом по Монголии в длительной динамике лет (1990-2017 гг.).