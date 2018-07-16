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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Во время финала ЧМ в «Лужниках» в Москве задержали более 30 человек
Предыстория: В Париже во время празднования победы сборной Франции на ЧМ произошли беспорядки

CA-NEWS (CA) - Более 30 человек привлечены к административной ответственности за различные нарушения во время финала чемпионата мира по футболу в минувшее воскресенье, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«В течение дня и вечера воскресенья в районе стадиона «Лужники», где прошел финальный матч ЧМ, за различные нарушения были задержаны и привлечены к административной ответственности более 30 человек», - сказал собеседник агентства.

По его словам, за попытки выбежать на футбольное поле были задержаны шесть человек.

Наибольшее число нарушителей - 19 человек - задержаны за «проникновение на охраняемый объект».

Ранее в понедельник источник сообщал о трех попытках выхода на футбольное поле посторонних людей в ходе воскресного финального матча чемпионата мира и церемонии награждения в Лужниках. «Инциденты случились в 19:10, 20:10 и 20:35. Задержаны для составления протоколов шесть человек», - сказал собеседник агентства.

Ранее столичная полиция сообщила, что три девушки и молодой человек, выбежавшие на футбольное поле во время матча, доставлены в полицию.

Финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии был приостановлен из-за того, что несколько человек в форме, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов, выбежали на поле. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.

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