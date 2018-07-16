Назарбаев принял председателя Национального банка Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 июля принял председателя Национального банка Данияра Акишева.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава республики отметил, что в настоящее время в стране созданы необходимые условия для сохранения стабильности на валютно-финансовом рынке и дальнейшего экономического развития. Он также остановился на предпринятых мерах по оздоровлению банковского сектора.

«Со стороны государства была оказана серьезная помощь банкам. На поддержку банковской системы было выделено три триллиона тенге. Мы также пересмотрели законодательство по вопросам валютного регулирования и совершенствования деятельности Национального банка. Поэтому теперь необходимо активизировать работу банков по кредитованию экономики, в том числе сферы малого и среднего бизнеса», - сказал Н.Назарбаев.

По информации Д.Акишева, на финансовом рынке страны по основным показателям сохраняется стабильная ситуация.

«Инфляция по итогам июня 2018 года составила 5,9% в годовом выражении. Это самый низкий показатель за последние три года. Национальный банк ставит перед собой задачу к 2020 году снизить инфляцию до уровня 4%», – доложил глава финрегулятора.

Он также остановился на факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.

«Основным фактором, который влияет на изменение курса тенге, является ситуация на валютно-финансовых рынках торгово-экономических партнеров Казахстана. Второй фактор – это укрепление доллара в мире по отношению к другим валютам. При этом следует отметить, что предприятия и население адаптировались к подобным колебаниям. В целом в стране наблюдается снижение спроса на иностранную валюту», - отметил Д.Акишев.