Узбекистан посещает делегация МВФ

CA-NEWS (UZ) - В Ташкент 16-17 июля прибывает делегация Международного валютного фонда во главе с руководителем Миссии МВФ по Узбекистану Альбертом Егером.

Как сообщает МИД, в ходе пребывания в нашей стране представители МВФ проведут двусторонние консультации в правительстве Узбекистана, Центральном банке, ряде министерств и ведомств, побывают в отдельных регионах.

Напомним, Узбекистан стал членом МВФ 21 сентября 1992г.

С сентября 1993 г. в Узбекистане начало функционировать представительство МВФ.

Сотрудничество с МВФ в основном направлено на развитие финансового сектора и стимулирование макроэкономических реформ.