Узбекистан посещает делегация МВФ
- Узбекистан, экономика
- 16:16, 16 июля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкент 16-17 июля прибывает делегация Международного валютного фонда во главе с руководителем Миссии МВФ по Узбекистану Альбертом Егером.
Как сообщает МИД, в ходе пребывания в нашей стране представители МВФ проведут двусторонние консультации в правительстве Узбекистана, Центральном банке, ряде министерств и ведомств, побывают в отдельных регионах.
Напомним, Узбекистан стал членом МВФ 21 сентября 1992г.
С сентября 1993 г. в Узбекистане начало функционировать представительство МВФ.
Сотрудничество с МВФ в основном направлено на развитие финансового сектора и стимулирование макроэкономических реформ.