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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В центре Вены посадили тутовое дерево из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В центре австрийской столицы растет тутовое дерево из Узбекистана. Посадка дерева состоялась в рамках презентации специального номера популярного австрийского журнала «Society», значительная часть которого посвящена Узбекистану, сообщило УзА.

После церемонии посадки специально привезенного из Узбекистана саженца тутового дерева гости увидели показ традиционной и современной одежды из шелка, провели дегустацию тутового чая, впервые произведенного в нашей стране в этом году по инновационным технологиям, приняли участие в мастер-классе по приготовлению плова.

Серия публикаций под общим заголовком «Узбекистан – жемчужина Шелкового пути» была подготовлена при содействии посольства РУз в Австрии. Отдельные материалы журнала «Society» рассказывают о Сурхандарьинской области, реформах в текстильно-шелковой отрасли.

В презентации приняли участие около 400 представителей официальных, дипломатических, общественных и деловых кругов Австрии, в том числе потомки семьи Габсбургов – основателей австрийского государства. Мероприятие широко освещалось Федеральным телеканалом ORF, телеканалом SocietyTV и рядом печатных СМИ.

В журнале «Society» в основном публикуются материалы на общественно-политические, экономические и культурные темы общим тиражом 500 тысяч экземпляров.

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