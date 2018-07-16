В Таджикистане родители погибшей роженицы выступают против эксгумации ее тела

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане семья Мавлюды Гоибовой, скончавшейся во время родов в ночь на 30 июня, выступает против вскрытия могилы и эксгумации ее тела. В начале месяца прокуратура района Хамадони начала расследование по факту гибели роженицы и ее младенца в местном роддоме после того, как родные Мавлюды Гоибовой обвинили врачей в халатности при исполнении профессиональных обязанностей. Райпрокуратура уже начала необходимые процедуры для проведения эксгумации тела роженицы

Однако Ойпарча Азизова, мать Мавлюды Гоибовой заявила, что у семьи нет претензии к врачам роддома. «Нет необходимости во вскрытии могилы. Такая уж была судьба у нашей дочери. Мы письменно подтвердили, что к врачам претензий не имеем. Наша дочь стала мученицей, не надо тревожить ее покой»,- сказала она в беседе с Радио Озоди 13 июля.

Бахтовар Раджабзода, сотрудник прокуратуры района Хамадони, сообщил, что райпрокуратура уже начала необходимые процедуры для проведения эксгумации тела. По его словам, врачи без ведома следователей передали тело Мавлюди Гоибовой родным. «Сейчас родные роженицы повторяют слова врачей о том, что она скончалась от сильного кровотечения. Они настаивают, что врачи не виновны, и просят не вскрыть могилу. Но мы будет действовать в соответствии с законом», - сказал Бахтовар Раджабзода.

Напомним, ранее Нигина Гоибова, сестра умершей роженицы, заявила, что врачи могли спасти Мавлюду и ее младенца, но они проявили преступную беспечность и халатность. «Во-первых, мою сестру, несмотря на сильные боли, приняли на час позже. Во-вторых, Мавлюде во время операции дали повышенную дозу анестезии и ее сердце не выдержало», - говорила она.

Джурахон Мохликоев, глава местного отдела здравоохранения, который в ту ночь находился в больнице, после трагедии заявил, что медики сделали все возможное для того, чтобы спасти роженицу и ее младенца. По его словам, в гибели женщины виновны члены ее семьи – она выполняла тяжелые работы, что привело к сильному кровотечению. «Они слишком поздно обратились к врачам. Когда роженицу привезли в роддом, младенец уже был мертв», - рассказал Джурахон Мохликоев.

Глава местного отдела здравоохранения также заявил, что врачи приняли женщину несмотря на то, что она проживала в районе Рудаки и не была зарегистрирована и не проходила дородовое обследование в роддоме районе Хамадони.

В начале этого года 15 врачей Согдийской области привлечены к ответственности за несоблюдение правил при проведении операции кесарево сечение. Местные власти заявили, что врачи прибегают к хирургическому вмешательству при родах из меркантильного интереса.