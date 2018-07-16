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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай пожаловался в ВТО на новые пошлины США

CA-NEWS (CA) - Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с намерением США ввести дополнительные пошлины на китайские товары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

О подготовке нового списка товаров из Китая, на которые будут введены пошлины в 10%, Вашингтон объявил 10 июля. Под тарифными ограничениями должны оказаться китайские товары на сумму около $200 млрд.

Напомним, 6 июля США и КНР повысили до 25% ставки ввозных пошлин на товары друг друга. Объем поставок, которые затрагивают тарифы, пока составляет $34 млрд для каждой страны. В перечни дополнительно облагаемых товаров в США входят 818 позиций, в КНР — 545.

10 июля в ВТО с жалобой на американские пошлины на сталь и алюминий обратилась Швейцария. До этого семь членов ВТО уже начали процессы против пошлин США. Россия, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия, а также Китай обратились в организацию с жалобой на введение США тотальных ввозных пошлин на сталь и алюминий.

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