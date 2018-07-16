Путин опоздал на встречу с Трампом в Хельсинки на 30 минут

CA-NEWS (CA) - Самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии Хельсинки, сообщает Reuters. Отмечается, что посадка произошла спустя полчаса ранее намеченного времени. Данную информацию также подтверждает РБК.

U.S. President Trump and Russian President Putin meet in Helsinki https://t.co/MldKaKYb3m — Reuters Top News (@Reuters) 16 июля 2018 г.

Согласно графику, который ранее опубликовал Белый дом, Путин и Трамп должны были начать переговоры тет-а-тет в 13.20 по местному времени (совпадает с московским). Беседа предположительно должна была завершиться совместным ланчем в 14.50.

Позднее корреспондент РБК передал, что Путин прибыл в президентский дворец в Хельсинки также с получасовым опозданием.

Путин прибыл во дворец в Хельсинки. Встреча с Трампом скоро начнётся. pic.twitter.com/lXZsKu8HKZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.

Российский борт номер один приземлился в аэропорту Хельсинки, откуда кортеж Путина направился в Президентский дворец, где пройдут переговоры с Трампом pic.twitter.com/Kxm1V3s6GF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.

Президент России будет передвигаться по Хельсинки на автомобиле Aurus, разработанном в рамках проекта «Кортеж», который был доставлен в финскую столицу 12 июля. Вместе с ним в Финляндию привезли старую машину президента - Mercedes-Benz S600.

Первый зарубежный выезд «Кортежа»: Лимузин ждет Путина в аэропорту Хельсинки pic.twitter.com/akgrQmaIJJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.

Ранее Трамп уже начал рабочий визит в Хельсинки с завтрака с президентом Финляндии.

Во время беседы Трамп заявил, что переговоры с Путиным должны пройти хорошо.