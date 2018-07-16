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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин опоздал на встречу с Трампом в Хельсинки на 30 минут
Предыстория: Встреча Трампа и Путина: Почему весь мир ждет эту встречу с таким нетерпением?

CA-NEWS (CA) - Самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии Хельсинки, сообщает Reuters. Отмечается, что посадка произошла спустя полчаса ранее намеченного времени. Данную информацию также подтверждает РБК.

Согласно графику, который ранее опубликовал Белый дом, Путин и Трамп должны были начать переговоры тет-а-тет в 13.20 по местному времени (совпадает с московским). Беседа предположительно должна была завершиться совместным ланчем в 14.50.

Позднее корреспондент РБК передал, что Путин прибыл в президентский дворец в Хельсинки также с получасовым опозданием.

Президент России будет передвигаться по Хельсинки на автомобиле Aurus, разработанном в рамках проекта «Кортеж», который был доставлен в финскую столицу 12 июля. Вместе с ним в Финляндию привезли старую машину президента - Mercedes-Benz S600.

Ранее Трамп уже начал рабочий визит в Хельсинки с завтрака с президентом Финляндии.
Во время беседы Трамп заявил, что переговоры с Путиным должны пройти хорошо.

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