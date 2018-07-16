Казахстан представил Совбезу ООН свое видение проблем изменения климата на примере Аральского моря

CA-NEWS (KZ) - Изменение климата является «мультипликатором угроз», способным приводить к нищете и отсутствию продовольственной безопасности, нелегальной миграции, социальной нестабильности и ожесточенным конфликтам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев, выступая на открытых дебатах в Совете безопасности ООН на тему «Риски безопасности, связанные с изменением климата».

Как сообщает пресс-служба МИД, в своем выступлении заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что проблема изменения климата является актуальной темой для всего мира и несет в себе значительные экономические, социальные и экологические последствия. Казахстан готов объединиться с мировым сообществом ради глобальной безопасности.

«Казахстан и весь регион Центральной Азии имеет свой трагический опыт, связанный с высыханием Аральского моря. Эта экологическая катастрофа бросила серьезный вызов жителям и окружающей среде во всех приграничных государствах с совокупным населением более 60 миллионов человек», - сказал Е. Ашикбаев.

Он рассказал о предпринимаемых мерах по решению проблемы Аральского моря, в том числе в рамках Международного фонда по спасению Арала, и положительных результатах этой работы.

Подчеркнув, что борьба с изменением климата является одной из приоритетных задач правительства страны, Е.Ашикбаев акцентировал внимание на проводимых Казахстаном шагах по сокращению объемов вредных выбросов и планах по полному переходу на возобновляемые источники энергии к 2050 году. Особую значимость в этом процессе, по его словам, будет иметь созданный в Астане Международный центр «зеленых» технологий.

Также в Нью-Йорке замминистра выступил на форуме «Вклад трансграничного водного сотрудничества в достижение целей устойчивого развития». Он поделился опытом взаимодействия Казахстана по вопросам использования трансграничных рек с соседними странами, в том числе с центрально-азиатскими государствами, Россией и Китаем, а также выразил поддержку всестороннему изучению и применению международного водного права в данном вопросе.