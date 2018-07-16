Трамп заявил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между США и Россией

CA-NEWS (CA) - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двусторонние переговоры в президентском дворце в Хельсинки, сообщает корреспондент РБК. Это первые полноформатные переговоры действующих президентов США и России.

Трамп поздравил российского лидера с успешным проведение чемпионата мира по футболу.

Путин в начале встречи заявил, что настало время поговорить обстоятельно.

«У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным «болевым точкам» в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание», - цитирует его слова РИА Новости.

При этом Трамп отметил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном. «У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет», - сказал он.

Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием. Далее беседа продолжится тет-а-тет, на нее отведено полтора часа. Потом по графику состоятся переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут час 45 минут.

Ранее президент США вошел внутрь дворца в сопровождении своей супруги Мелании Трамп и помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Путин прибыл в президентский дворец с опозданием. Самолет Путина приземлился в Финляндии на полчаса позже, чем планировалось.