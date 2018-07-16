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  16 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Хельсинки завершились переговоры Трампа и Путина в формате тет-а-тет, которые продолжалась более двух часов
Предыстория: Путин опоздал на встречу с Трампом в Хельсинки на 30 минут

CA-NEWS (CA) - Российско-американские переговоры в расширенном составе начались в Хельсинки после завершения личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как сообщает РИА Новости, встреча в узком составе продолжалась 2 часа 10 минут.

Владимир Путин отдельно поприветствовал Меланью Трамп рукопожатием до начала беседы с Дональдом Трампом в расширенном составе. Путин встретился с Трампом и его супругой в холле президентского дворца в Хельсинки, сначала пожал руку лидеру США, а затем его супруге.

Первая леди США выбрала длинное желтое платье и желтые туфли на высоком каблуке.

Как сообщает Reuters, Трамп в понедельник назвал двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным «хорошим началом». Трамп дал краткие комментарии журналистам за столом переговоров в окружении высокопоставленных чиновников в начале «рабочего обеда», который начался после того, как главы США и России провели двухчасовые переговоры за закрытыми дверями в присутствие лишь переводчиков.

На рабочем ланче с представителями делегаций обеих стран помимо Владимира Путина и Дональда Трампа присутствуют помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, а также министр иностранных дел Сергей Лавров. Американская сторона представлена в Хельсинки послом США в России Джоном Хантсманом, госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и советником по России в совете по нацбезопасности Фионой Хилл.

Ранее помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков говорил, что президентов никто ограничивать во времени не будет, и они сами решат, будет ли принято по итогам встречи совместное заявление, пока этого в планах нет. Каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут — отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался. Глава российского МИД Сергей Лавров рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.

Переговоры лидеров США и России должны были начаться в Хельсинки в 13:20 по местному времени (совпадает с московским). Однако самолет президента России приземлился на полчаса позже, переговоры перенесли примерно на час.

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