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  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин по итогам переговоров с Трампом вновь заявил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США
Предыстория: В Хельсинки завершились переговоры Трампа и Путина в формате тет-а-тет, которые продолжалась более двух часов

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин сообщил, что американский лидер Дональд Трамп на встрече затрагивал на тему «вмешательства» Москвы в выборы в США, и в очередной раз пришлось повторять, что Россия этого не делала и не собирается делать, сообщает РИА Новости.

«Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого российского вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Мне пришлось повторить то, что я говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе, в выборный процесс», - сказал Путин по итогам встречи с американским коллегой в Хельсинки в понедельник.

По его словам, Россия готова вместе рассматривать какие-либо конкретные материалы, если они будут представлены.

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