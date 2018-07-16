Путин по итогам переговоров с Трампом вновь заявил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин сообщил, что американский лидер Дональд Трамп на встрече затрагивал на тему «вмешательства» Москвы в выборы в США, и в очередной раз пришлось повторять, что Россия этого не делала и не собирается делать, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, включая выборы. Трамп на перегорах затронул эту тему. pic.twitter.com/FzCfzc9O8P — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.

«Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого российского вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Мне пришлось повторить то, что я говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе, в выборный процесс», - сказал Путин по итогам встречи с американским коллегой в Хельсинки в понедельник.

По его словам, Россия готова вместе рассматривать какие-либо конкретные материалы, если они будут представлены.