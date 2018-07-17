Граждане Казахстана с начала года потратили около $680 млн на новые автомобили

CA-NEWS (KZ) - В первом полугодии казахстанцы потратили 232 млрд тенге ($676,4 млн) на покупку новых автомобилей, грузовиков и автобусов.

Как сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса, выручка Toyota на отечественном рынке за 6 месяцев составила 76,2 млрд тенге ($222 млн). Оборот с реализации Hyundai достиг 24,7 млрд тенге ($72 млн).

Lada, несмотря на большее количество проданных автомобилей, собирает около 18,7 млрд тенге ($54,5 млн). На четвертом месте Lexus с результатом 15,7 млрд тенге ($45,8 млн).