Хамство мужчин перешло все границы, - женщины Таджикистана в письме мэру города

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане женщины все чаще сталкиваются с нецензурной бранью в свой адрес, нарушением личного пространства со стороны мужской части города, чаще подросткового возраста, передает Ахбор.

«Мы представительницы женской части населения г. Душанбе от всего сердца хотим выразить вам благодарность за благоустройство нашего города, строительство новых дорог, устройство детских площадок, что радует нас и наших детей. Уважаемый Рустами Эмомали, к сожалению, есть недостатки, на которые мы бы хотели обратить персонально ваше внимание и попросить вас в содействии по их искоренению. А именно в последнее время участились случаи хамских, оскорбительных, унижающих честь и достоинства действий по отношению к женскому полу со стороны мужской части населения», - говорится в письме.

Невзирая на возраст, социальное или семейное положение, женщины все чаще сталкиваются с нецензурной бранью в свой адрес, нарушением личного пространства со стороны мужской части города, чаще подросткового возраста. К сожалению, такие факты имеют место быть как на улицах города, так и в общественных местах и в транспорте соответственно, что не дает ощущения безопасности и спокойствия, утверждают женщины.

«Стоит отметить, что мимо проходящие мужчины, даже если они представители ГАИ и прочих структур зачастую не оказывают беззащитным женщинам никакой поддержки или защиты. Мы, как матери опасаемся за неприкосновение и безопасность наших дочерей, сестер и внучек. С беспокойством о будущем решили обратиться к вам. Уважаемый мэр просим вас принять жесткие меры по изменению отношения к женщинам Таджикистана со стороны мужского населения. Так как в подобные ситуации попадаем не только мы женщины города, но и граждане других стран (туристы, гости, друзья заграничные наши и т.д.), что, несомненно, роняет авторитет страны и народа в глазах наших гостей», - заключили в письме.