В монгольском аймаке Ховд создан цех по изготовлению молочных продуктов

CA-NEWS (MNG) - В рамках реализации проекта «Secim» Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в сомоне Дуут аймака Ховд был создан цех по изготовлению молочных продуктов, передает Montsame.

В этом цехе производят 8 видов и 12 наименований молочных продуктов: аарц (творог, приготовленный из свежезаквашенного молока), масло, сметана, ааруул (род сушенного товрогоа, изготовленный из простокваши), ааруул с ягодами, молока для малолетных детей и др.

Здесь в сутки могут переработать до 500 литров молока. Руководства цеха намерены в увелечении в дальнейшем наименования своих продуктов .

Напомним, что с давних времен монголы изготавливали разнообразные молочные продукты. В пищу употребляется молоко всех сортов – кобылье, коровье, верблюжье, козье, овечье, при этом для каждого вида молока существует свое применение.

Изготовление молочных продуктов с помощью современной техникой позволяет выпустить большое количество продуктов за короткое время.