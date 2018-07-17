РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В монгольском аймаке Ховд создан цех по изготовлению молочных продуктов

CA-NEWS (MNG) - В рамках реализации проекта «Secim» Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в сомоне Дуут аймака Ховд был создан цех по изготовлению молочных продуктов, передает Montsame.

В этом цехе производят 8 видов и 12 наименований молочных продуктов: аарц (творог, приготовленный из свежезаквашенного молока), масло, сметана, ааруул (род сушенного товрогоа, изготовленный из простокваши), ааруул с ягодами, молока для малолетных детей и др.

Здесь в сутки могут переработать до 500 литров молока. Руководства цеха намерены в увелечении в дальнейшем наименования своих продуктов .

Напомним, что с давних времен монголы изготавливали разнообразные молочные продукты. В пищу употребляется молоко всех сортов – кобылье, коровье, верблюжье, козье, овечье, при этом для каждого вида молока существует свое применение.

Изготовление молочных продуктов с помощью современной техникой позволяет выпустить большое количество продуктов за короткое время.

print
  • Спикер казахстанского парламента назвал ЧМ по футболу в России лучшим в истории
  • Назарбаев принял председателя Национального банка Казахстана
  • Родители таджикских школьников просят разрешить детский труд на каникулах
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×