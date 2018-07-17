РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане продолжится аномальная жара до +45 градусов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане во второй половине этой недели синоптики вновь обещают аномальную жару с температурой воздуха на 5-7 градуса выше среднемноголетних значений

По данным Узгидромета, с 19 по 23 июля на территории республики через Туркменистан осуществиться вынос сухого и очень жаркого воздуха с районов зарубежного юга (Иран).

В связи с этим, в регионах республики установится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5-7 градуса выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до +40...+43 градусов.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям воздух прогреется до +44...+45 градусов, возможен гармсиль.

19-23 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

МЧС просит соблюдать меры предосторожности, для предотвращения обезвоживания обильно употреблять питьевую воду, без надобности не выходить на улицу и снизить физические нагрузки до минимума.

print
  • Семья осужденного на 12 лет капитана сборной КВН Таджикистана, выплатила государству более $13 тысячи
  • В Туркменистане запретили продажу алкогольных напитков
  • Во время финала ЧМ в «Лужниках» в Москве задержали более 30 человек
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×