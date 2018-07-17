В Узбекистане продолжится аномальная жара до +45 градусов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане во второй половине этой недели синоптики вновь обещают аномальную жару с температурой воздуха на 5-7 градуса выше среднемноголетних значений

По данным Узгидромета, с 19 по 23 июля на территории республики через Туркменистан осуществиться вынос сухого и очень жаркого воздуха с районов зарубежного юга (Иран).

В связи с этим, в регионах республики установится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5-7 градуса выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до +40...+43 градусов.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям воздух прогреется до +44...+45 градусов, возможен гармсиль.

19-23 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

МЧС просит соблюдать меры предосторожности, для предотвращения обезвоживания обильно употреблять питьевую воду, без надобности не выходить на улицу и снизить физические нагрузки до минимума.