Назарбаев потребовал не допускать «огромного» количества банков: «БТА Банк разворовали — $6-7 млрд, до сих пор восстанавливаем»

CA-NEWS (KZ) - Казахстану не нужно огромное количество банков, считает президент Нурсултан Назарбаев. Об этом он сказал 16 июля в ходе встречи с председателем Национального банка Данияром Акишевым, видео которой опубликовало местное телевидение.

По его словам, «прошлогодние провалы банков», в результате которых были отозваны лицензии у «Дельта банка» и «КазИнвестБанка», пришлось заниматься оздоровлением «КазКоммерцбанка» и «Банк РБК», а также вносить изменения в закон о деятельности банков, свидетельствуют о том, что люди стали баловаться.

«Чуть-чуть деньжат соберут, приходят открывать банк. Национальный банк разрешение дает. Потом начинают уговаривать, бегают по улицам, по остановкам: «Мы даем огромные проценты! Вложите деньги в нас». Люди верят и идут туда. А потом акционеры воруют эти деньги или раздают своим. Полное безобразие в банковской системе было в этом деле», - сказал глава государства, отметив, что нормальный банк никогда не даст кредит несостоятельному получателю.

«А у нас что получилось? Сами акционеры, заведомо зная, что не вернется, давали своим и, в общем-то, откатывали деньги, воровали. Этого не должно быть. Жестко должно быть. Нам не нужно огромное количество банков. Банки - это деньги, деньги - это экономика, а экономика - это благосостояние людей. Люди идут в эти банки, считая, что это государственная система. А на самом деле мошенники обманывают. Как «БТА Банк» разворовали: 6-7 миллиардов долларов до сих пор восстанавливаем. Поэтому я требую от тебя после этого: не должно допускаться безобразия», - обратился Н.Назарбаев к главе Нацбанка.