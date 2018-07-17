Узбекский телеканал Sevimli TV уволил сотрудников, не вырезавших эротические сцены из фильма

CA-NEWS (UZ) - Частный телеканал Sevimli TV (Любимое TV) принес извинения за показ эротических сцен в зарубежном фильме, вышедшем в эфир 15 июля. Руководство телеканала уволило сотрудников, «допустивших ошибку и пропустивших в эфир сцены, «противоречащие национальным нравственным принципам», передает centralasian.org.

15 июля, в 22:30 по местному времени, на телеканале Sevimli TV была показана полная версия зарубежного фильма «Красотка на всю голову» (I Feel Pretty), то есть фильм был представлен вниманию зрителей со всеми сценами, «противоречащими национальному менталитету».

В «бесстыжей сцене», вырезанной телезрителями и распространенной в социальных сетях, показаны кадры из фильма, на которых запечатлены целующиеся мужчина и женщина, а также движения героев фильма, намекающие на совершение ими полового акта.

В тот же день определенная группа телезрителей, посмотревшая этот фильм, начала кампанию по очернению телеканала, показавшего фильм, «противоречащий менталитету узбеков». Некоторые из них выступили с требованием принять жесткие меры в отношении администрации телеканала, «растоптавшей духовность нации».

​Во второй половине дня 16 июля на странице телеканала Sevimli TV в Facebook'е было обнародовано «письмо-извинение». Администрация телеканала сообщила, что интимные сцены из фильма «Красотка на всю голову» вышли в эфир ошибочно и причиной этому стала безответственность сотрудников. Администрация телеканала принесла свои извинения и сообщила телезрителям о принятии мер по недопущению подобных ошибок в будущем.

Как сообщил один из сотрудников телеканала​ Sevimli TV​, попросивший не разглашать его имени, из-за скандального события, были уволены как минимум три сотрудника. ​

– Обычно перед показом какого-нибудь зарубежного фильма, наши сотрудники должны сами просмотреть его и вырезать кадры, противоречащие национальному менталитету. Фильм вышел в эфир в воскресенье, в тот день на работе было мало сотрудников, поэтому они просто забыли смонтировать фильм. Я не присутствовал на утреннем собрании, но мои коллеги рассказали об увольнении как минимум трех сотрудников. Среди уволенных – дежурный редактор, находившийся на работе в воскресный день. Возможно, будут уволены еще некоторые сотрудники, либо им объявят выговор. Вчера на работе произошел настоящий скандал, который до сих пор не утих, – сообщил сотрудник.

По его словам, в распоряжении сотрудников телеканала Sevimli TV не имеется специального списка сцен из зарубежных фильмов, запрещенных к показу. "Но все мы знаем, что нельзя показывать в эфире фильмы, в которых есть сцены поцелуев, объятий или постельные сцены. У нас нельзя после детского времени показывать фильмы с отметкой +18, как это делают за границей. Все 24 часа мы обязаны придерживаться одного и того же требования", – сказал один из сотрудников телеканала​ Sevimli TV​.