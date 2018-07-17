Назарбаев прибыл в Павлодарскую область

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 17 июля прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он посетил ТОО «GiessenHaus», где ознакомился с технологическим процессом производства легированного алюминия и легкосплавных автомобильных дисков.

Главе республики представили образцы произведенной продукции, в том числе радиаторы отопления, запасные части для автомобилей, колесные пары для железнодорожных вагонов.

После Н.Назарбаев ознакомился с технологией производства кабельно-проводниковой продукции на предприятии «Казэнергокабель».