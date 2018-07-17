Президент Армении назвал членство в ЕАЭС конкурентным преимуществом страны

CA-NEWS (CA) - Президент Армении Армен Саркисян назвал членство его страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) огромным преимуществом. Об этом он заявил в интервью Sputnik Армения.

«Мое видение таково: у нас есть сегодня огромное преимущество, ведь мы являемся членами ЕАЭС. И когда я говорю: инвестируйте в Армению, это не значит, что я призываю инвестировать в страну с населением в 3,5 миллиона человек. Армения может стать мостом, или даже может быть, дверью в огромное евразийское пространство, где живет более 170 млн человек», - отметил он.

«В наше время, когда значимы не столько природные ресурсы, сколько новые технологии и разработки, Армения может сделать ставку на это. У нас сейчас очень хорошо развиваются технологии, и многие мировые компании из этой сферы уже работают у нас. И Армения может стать технологическим мостом между условным Востоком и Западом, создать свои новые технологии, которые будут иметь международное качество, и распространять их на евразийском пространстве», - рассказал Армен Саркисян.

По его словам, роль президента в парламентской республике не предполагает наличия у главы государства каких-либо рычагов исполнительной власти. «Изначально было понятно, что если я займу этот пост, мне надо будет использовать свои связи в науке, в политике, чтобы привлечь в Армению инвесторов».

«Сейчас общая атмосфера в Армении положительная – изменения, произошедшие в стране после «бархатной революции», многими воспринимаются очень позитивно. Есть большие ожидания изменений к лучшему, и важно, чтобы они вылились в реальные результаты – в экономике, в бизнесе», - считает президент.