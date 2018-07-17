Учёные провели мониторинг флоры острова в туркменском секторе Каспия

CA-NEWS (TM) - В пределах акватории Каспия зарегистрировано до пятидесяти островов. Не так давно в их число вошёл рукотворный участок суши в 170 гектаров, расположенный в туркменском секторе. Новая природная территория создавалась вместе со строительством Туркменбашинского международного морского порта, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Была сформирована песчано-гравийная основа в качестве «фундамента», завершился намыв донного грунта и ила, произведена засыпка для волноотбойной стенки. Впервые об этом проекте заговорили в 2011 году, «строился» остров с 2014 по 2016 год, на его создание ушли миллионы кубических метров естественных грунтов.

Специалисты научных и природоохранных учреждений рассматривают его как объект орнитологического назначения, предназначенный для проведения научных изысканий, а в перспективе – для экологического туризма. Влияние человеческой жизнедеятельности здесь не планируется, а посещение пока разрешено только специалистам по морской биологии и авифауне. Побережье моря – визуальный ориентир для мигрирующих птиц, заливы – традиционные места отдыха для трёх сотен видов перелетных водоплавающих и околоводных птиц Азии. Новый зеленеющий островок жизни обязательно привлечёт пернатых гостей.

Недавно на острове побывала совместная научно-практическая экспедиция Академии наук Туркменистана и Госкомитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам. Её составили специалисты двух лабораторий Института биологии и лекарственных растений, а также работники Хазарского государственного природного заповедника. Учёные и экологи оценили общее видовое разнообразие, описали первых обитателей рукотворной суши.

О результатах мониторинга рассказывает кандидат биологических наук, ботаник Галина Власенко:

«Остров быстро прокрывается растительным покровом, что указывает на отсутствие в грунте вредных веществ. Почва – мокрый солончак, разделённый трещинами на многоугольные площадки с плотной подошвой в 30 см. Искусственная дамба высотой 6-7 метров, сложенная из каменисто-щебнистой породы, защищает первых представителей мира живой природы от сильных волн, даёт возможность сформироваться растительности, которая в последующем разовьет корневую систему и укрепит почвенное покрытие. Увлажнение – грунтовое, залегание сильно минерализованных вод отмечено на глубине в полтора метра и потому вся растительность – галофитная, занимающая около 80 процентов территории».

Анализ состава флоры показал, что больше всего здесь солероса европейского, который покрывает примерно половину островной территории. Солерос встречается в Туркменистане повсеместно – от побережья Каспия до поймы реки Атрек, вместе с другими растениями составляет основу мокрых солончаков и служит круглогодичным источником высоко протеиновых кормов для верблюдов и мелкого рогатого скота. Солерос обладает целебными свойствами, корневая часть содержит экологически чистый поташ, который применяется в мыловарении, из соломы растения можно получить пульпу для изготовления грубых сортов бумаги, а семена пригодны для получения косметического масла.

Рослые заросли тамарикса – развитый сегмент растительного сообщества острова. Высота отдельных растений достигает двух метров. Этот традиционный обитатель солончаковых экосистем сейчас находится в поре цветения. Гребенщики занимают пятую часть общей площади и составляют своеобразное редколесье. Соляноколосник каспийский заселил придамбовую полосу. Много тростника южного, во влажных местах он образует куртины. Единичными экземплярами представлены сведа туркестанская, лебеда монетоплодная и др. Эти виды - также галофиты, для них солончак – благоприятная среда обитания. Некоторые из них уже плодоносят, другие – активно вегетируют.