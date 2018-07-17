В Таджикистане предложили как можно скорее продать воду из Сарезского озера

CA-NEWS (TJ) - Воду Сарезского озера необходимо продать нуждающимся в водных ресурсах странам, заявил глава комитета по охране окружающей среды Талбак Салимов, передает «Sputnik-Таджикистан».

Глава комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Талбак Салимов предложил спустить воду из Сарезского озера. Он подчеркнул, что сохраняется угроза масштабного наводнения в Центральной Азии. По мнению Салимова, воду необходимо продать нуждающимся в водных ресурсах странам.

Так, отметил он, в случае если какая-либо из стран проявит желание купить воду, то в Таджикистане этому противиться не будут.

Салимов уверен, что опустошение озера не повредит Таджикистану, ссылаясь на то, что у республики и без этого есть достаточные водные ресурсы.

Глава комитета также подчеркнул, что «проблему Сареза» необходимо решить как можно скорее, поскольку озеро остается зоной повышенного риска.

«Мы не знаем, когда может произойти трагедия – сегодня, завтра, через год», — заявил чиновник.

Сарезское озеро расположено в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Длина озера — около 70 километров, максимальная глубина — около 500 метров, уровень воды — около 3255 метров над над уровнем моря, объем воды — более 17 квадратных километров.

Озеро, относящееся к завальным озерам, возникло в результате 9-балльного землетрясения в марте 1911 года, перекрывшего русло реки Бартанг. Озеро представляет опасность для населенных пунктов, расположенных ниже по течению, так как в случае прорыва огромная масса воды селевым потоком пройдет практически до Аральского моря.