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  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МВФ предоставил Монголии финансирование на сумму $185 млн

CA-NEWS (TJ) - В июне на заседании совета исполнительных директоров МВФ была проведена оценка четвертого этапа программы расширенного финансирования, реализуемой в Монголии, передает Montsame.

В результате было решено предоставить Монголии средства финансирования на сумму $36.9 млн.

Таким образом, с момента реализации программы МВФ предоставил Монголии в общей сложности $184.5 млн.

Трехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Монголии около $434,3 млн.

Экономика страны быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов. Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Монголия обязалась провести ряд мер по сокращению бюджетного дефицита, однако расходов на социальные нужды, по словам властей, это не коснется. В прошлом году рост ВВП в Монголии составил 1%, что стало самым низким показателем за семь лет.

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