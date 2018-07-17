Вице-премьер Монголии принимает участие в политическом форуме высокого уровня ООН

CA-NEWS (MNG) - Вице-премьер Монголии Ухнаагийн Энхтувшин принимает участие в Политическом форуме ООН высокого уровня по устойчивому развитию, который проходит с 16 по 18 июля 2018 года в Нью-Йорке под эгидой Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), передает Montsame.

16 июля вице-премьер У.Энхтувшин выступил с докладом на состоявшихся в кулуарах политического форума высокого уровня общих дебатах. Он дал краткий обзор деятельности правительства Монголии, которое прилагает усилия и предпринимает важные шаги по разработке конкретной политики, плана и проекта для претворения национальной концепции устойчивого развития в жизнь.

Кроме того, вице-премьер отметил об успешном завершении работы 2-й Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий, прошедшей с 3 по 6 июля в Улан-Баторе. Как он отметил, по итогам конференции приняты важные документы - план реализации Сендайской рамочной программы в Азии в 2018-2020 гг. и Улан-Баторская декларация.

Вице-премьер У.Энхтувшин также сообщил о международном исследовательском центре для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, который был открыт в июне этого года в Улан-Баторе в связи со вступлением в силу 6 октября 2017 года многостороннего соглашения по созданию международного центра для стран без выхода к морю.

Политический форум является основным многосторонним механизмом в системе ООН, позволяющим видеть и понимать, как реализуется повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая мировыми лидерами на Саммите ООН в сентябре 2015 года. Его основная задача - содействовать обмену опытом и «наилучшими практиками» в достижении устойчивого развития, а также обеспечивать общесистемную согласованность и координацию политики в социальной, экономической и природоохранной сферах.