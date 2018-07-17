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  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе впервые пройдет «Летний фестиваль»

CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о проведении в городском Наврузгохе первого летнего фестиваля, сообщает пресс-служба администрации столицы Таджикистана.

Мероприятие намечено на 18-19 августа. По замыслу организаторов, летний фестиваль должен привлечь интерес иностранных туристов и повысить качество досуга жителей Душанбе.

В сообщении администрации отметили что фестиваль планируется сделать традиционным и проводить ежегодно. В рамках празднества будут организованы выставки-ярмарки народных промыслов, концерты, театрализованные представления мастеров искусств Таджикистана, выступления литераторов, встречи с известными людьми страны. Все события будут транслироваться на мониторах, установленных в разных точках города.

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