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  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Выбежавших на поле во время финала ЧМ активистов Pussy Riot арестовали

CA-NEWS (CA) - Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток четырех активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РАПСИ.

Как сообщили в суде, виновными по ч.3. ст. 20.31 (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) были признаны Ольга Пахтусова, Ольга Карачева, Петр Верзилов и Вероника Никульшина. Кроме того, суд запретил им посещать спортивные мероприятия на протяжении трех лет. Также, в отношении активистов были заведены материалы по статье 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 1,5 тыс.руб.

Как сообщалось в понедельник, 16 июля, одна из активистов Вероника Никульшина во время суда признала свою вину в нарушении правил поведения зрителей, и не отрицала, что ее действия носили грубый характер.

В воскресенье, 17 июля, на 52-ой минуте финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, который проходил на стадионе «Лужники», четверо молодых людей в полицейской форме, а именно три девушки и молодой человек, выбежали на поле. Из-за их действий матч был приостановлен. Полиция задержала помешавших игре молодых людей.

За акцию взяла на себя ответственность группа Pusy Riot. В ней сообщили, что она называлась «Милиционер вступает в игру» и была приурочена к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова. Целью акции было требование освободить политических заключенных в России.

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