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  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана предоставил новые льготы индивидуальным предпринимателям

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предоставил ряд новых льгот индивидуальным предпринимателям. Об этом говорится в соответствующем постановлении главы государства.

Теперь индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, организовавшие в сельских районах, за исключением населенных пунктов численностью населения более 5 тысяч человек, деятельность по оказанию парикмахерских услуг, услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам, ремонту обуви, а также организовавшие общественные бани, освобождаются от уплаты всех налогов до 1 июля 2023 года.

Еще один положительный момент – индивидуальные предприниматели, впервые получившие льготный микрокредит, освобождаются от уплаты фиксированного налога в течение 6 месяцев с даты его получения.

Свою порцию льгот получили и субъекты семейного предпринимательства. Теперь они вправе без образования юридического лица нанимать до трех постоянных работников, с заключением с ними трудового договора, а также привлекать в качестве участников субъекта семейного предпринимательства без образования юридического лица других близких родственников, включая супругов детей и внуков, братьев и сестер, их супругов и детей, достигших трудоспособного возраста.

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