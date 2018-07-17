Глава Amazon с состоянием в $150 млрд назван богатейшим человеком в современной истории

CA-NEWS (CA) - Основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос вновь признан самым богатым человеком мира - его состояние превысило $150 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

С учетом изменения курса доллара, это делает его богатейшим человеком планеты с 1982 года, когда был опубликован первый рейтинг миллиардеров Forbes.

По оценке Bloomberg, за год состояние 54-летнего Безоса выросло почти на $52 млрд. Еще 7 июля Bloomberg давал меньшую оценку состояния Безоса — в $142 млрд. Его состояние сейчас больше, чем у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляцию. Тогда у основателя Microsoft было чуть более $100 млрд, что в пересчете на современные деньги составляет примерно $149 млрд.

Для сравнения, в 2017 году Всемирный банк оценивал размер ВВП Болгарии по паритету покупательной способности в $143,85 млрд. Состояние Безоса больше, чем ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении вместе взятых.

Оценку Bloоmberg также подтверждает регулярно обновляющийся рейтинг миллиардеров журнала Forbes. В списке Forbes The World's Billionaires состояние Безоса оценивается в $149,7 млрд.

Второе место в списке Bloomberg занимает Билл Гейтс с состоянием в $95,5 млрд. Как отмечает агентство, состояние основателя Microsoft также могло бы перешагнуть порог в $150 млрд, если бы он с 1996 года не передавал часть средств на благотворительность. Третьим в списке указан инвестор Уоррен Баффет ($83 млрд), вновь потеснивший основателя Facebook Марка Цукерберга ($82,9 млрд).

Как пишет CNBC, Безосу осталось покорить еще один рекорд - по показателю состояния в процентах от ВВП США. Отмечается, что богатство Джона Рокфеллера, первого миллиардера в истории США, в начале XX века составляло около 2% ВВП Штатов. Для того чтобы сравняться с ним, главе Amazon нужно иметь на счету порядка $350 млрд.

Тот факт, что Безос возглавляет список миллиардеров мира, объясняется стремительным ростом акций Amazon - с начала года капитализация компании увеличилась на 55%, до $880 млрд.