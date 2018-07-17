Во Внутренней Монголии нашли наскальное изображение человеческого лица возрастом 7 тыс. лет

CA-NEWS (MNG) - Археологи обнаружили в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая наскальное изображение человеческого лица возрастом 7 тыс. лет, сообщает Синьхуа.

Изображение с размерами 65 см в высоту и 57 см в ширину было обнаружено на песчанике в Вэннютэском хошуне города Чифэн, сообщил У Цзяцай, специалист из Педагогического университета Внутренней Монголии, занимающийся исследованиями наскальной живописи.

На рисунке изображены глаза в виде двойных окружностей диаметром 18 см, овальный рот и четыре вертикальные черты, обозначающие зубы.

Китайские ученые пригласили экспертов по наскальной живописи из Российской академии наук, чтобы сравнить находку с изображениями, обнаруженными на российском Дальнем Востоке в других частях Внутренней Монголии.

"По сравнению с другими изображениями этот рисунок отличается большими размерами, более тонкой прорисовкой деталей и более мягкими линиями", - рассказал У Цзяцай.

Наскальные изображения человеческих лиц были обнаружены во многих частях Внутренней Монголии, они дают важную информацию о миграции людей и их обычаях, сообщил ученый.