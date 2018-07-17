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  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Свыше 450 таджикистанцев отбывают наказания в тюрьмах Сирии, Ирака и Афганистана

CA-NEWS (TJ) - Свыше 450 таджикистанцев отбывают наказания в тюрьмах Ирака, Сирии и Афганистана, сообщили 17 июля местным журналистам в генпрокуратуре Таджикистана.

Они осуждены местными судами за участия в рядах незаконных вооруженных формирований, воюющих против законных властей вышеназванных государств.

«Кроме того, 470 граждан Таджикистана, которые воевали в рядах террористических формирований в этих странах, убиты на полях сражений», - отметили в генпрокуратуре. Точное число граждан Таджикистана, которые на сегодняшний день воюют там, в прокуратуре не назвали.

В июне 2015 года генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в рамках своей рабочей поездки в Согдийскую область и встречи с активом севера страны сообщил, что в рядах ИГИЛ находятся примерно 300 граждан Таджикистана, большинство из которых составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. 40 из них выехали вместе с семьями.

Как отмечает «Азия-Плюс», самым известным таджикистанцем, который сбежал в Сирию и присоединился к ИГ, является экс-командир ОМОН МВД Таджикистана полковник Гулмурод Халимов.

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