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  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР утвердил кредит в размере $60 млн на модернизацию и ремонт автодорог Монголии

CA-NEWS (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) утвердил кредит для Монголии в размере 60 млн.долларов США на модернизацию и ремонт автодорог протяженностью 311 км, передает Montsame.

В частности, на эти средства будет проведена ремонтная работа автодороги по маршруту Улан-Батор-Дархан-Алтанбулаг, которые являются важными транспортными магистралями, соединяющей Монголию, Россию и Китая.

Если экономика Монголии в 2011 году выросла на 17.3%, показав самый высокий результат в истории, то в 2017 году сократилась до 5.1%.


В связи с этим АБР считает, что обеспечение безопасности и надежности автотранспортной сети окажет положительное влияние на развитие секторов торговли и туризма, что в свою очередь содействует росту экономики.

Специалист АБР по вопросам автомобильной перевозки Восточно-Азиатского региона Масахиро Нишимура подчеркнул, что «за счет инвестиции в автодорожный сектор и поддержки экономического роста появятся в Монголии новые рабочие места и повысится уровень доступа граждан к госуслугам».

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