В Караганде реконструируют один из старейших зоопарков Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Караганде реконструируют зоопарк.

Как сообщает пресс-служба акимата области, там должны появиться современное здание, вольеры, загоны, искусственные заливы и озера. Предполагается, что также полностью изменятся принцип демонстрации и условия содержания животных.

В настоящее время начался демонтаж старого, аварийного здания, которое уже не подлежало ремонту. Вместо него появится новое строение, оборудованное для зимнего содержания животных. Павильоны будут оборудованы климатическими установками.

Внутренний дизайн вольеров и клеток будет отвечать не только эстетическим, но и инновационным требованиям. По плану центральная часть холла в новом здании будет представлять собой трехпролетный атриум. На первом этаже посетители смогут увидеть крокодила и черепах. На втором этаже - рыбок в аквариумах, рептилий и птиц. На третьем этаже расположится выставочный зал и конференц-зал, рассчитанный на 46 человек.

В проекте здания предусмотрены также гардеробные и санузлы, административные и подсобные помещения, прачечная, кормокухня, зимние и летние вольеры для содержания крупных и мелких хищников, приматов, птиц, а также технические коридоры.

Предполагаемый срок строительства - 16 месяцев.

Карагандинский зоопарк - один из трех старейших в Казахстане, парк государственного значения. Основан в 1938 году. С 2013 года входит в состав международной организации ЕАРАЗА и сотрудничает со многими зоопарками ближнего и дальнего зарубежья.