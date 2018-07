Более полумиллиона человек встретили сборную Хорватии в Загребе

CA-NEWS (CA) - Финалист чемпионата мира 2018 года сборная Хорватии вернулась домой после турнира в России. Серебрянных призеров встретили в Загребе 550 тысяч человек, сообщает национальное телевидение HRT.

Напомним, по итогам переписи населения за 2016 год население Хорватии составило 4,171 миллиона человек.

What a welcome for #WorldCup silver medallist in Zagreb. #BeProud #CRO #FlamingPride #Vatreni

#Family pic.twitter.com/v0HqUFc8aZ