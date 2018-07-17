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  17 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Учёные из РФ и Швейцарии отправятся в Узбекистан для изучения глубоких пещер

CA-NEWS (UZ) - Уральские спелеологи совместно с коллегами из других регионов РФ, а также из Франции и Швейцарии изучат карстовые пещеры на территории горного массива Чульбаир в Узбекистане. Специалисты обследуют несколько объектов для установления их глубин, сообщил во вторник ТАСС координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала, научный руководитель клуба спелеологов Екатеринбурга Евгений Цурихин.

"При поддержке Ассоциации спелеологов Урала планируется проведение экспедиции на хребет Чульбаир в пещеру Бой-Булок и пещеру имени Александра Вишневского с конца июля до конца августа. Топосъемка поверхности массива, в котором расположены пещеры, показала, что некоторые ходы этих пещер развиваются навстречу друг другу, это делает возможным их соединение в систему. Если получится соединить эти две пещеры, то вся эта система выйдет на третье место по параметру глубины в мире", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что специалисты проведут поисковые работы как под землей, так и на поверхности.

"Сейчас известно, что глубина пещеры Буй-Болок - 1415 м, а пещеры Вишневского - 735 м, но во время экспедиции спелеологи будут проводить работы по поиску новых глубин. Обе они очень сложны для прохождения из-за протяженных узких ходов. В экспедиции примут участие 25 человек из России и стран Европы, в частности, из Франции и Швейцарии", - пояснил Цурихин.

Екатеринбургский клуб спелеологов основан в 1960-х для проведения поисковых экспедиций на территории России и за рубежом. Ежегодно сотрудники клуба находят и обследуют около 40-60 новых пещер.

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