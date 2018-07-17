В Таджикистане суд назначил от 3 до 10 лет колонии пятерым парням, избивших рэпера

CA-NEWS (TJ) - Суд столичного района Сино приговорил пятерых человек, избивших рэперов, на сроки от 3 до 10 лет лишения свободы. В сентябре прошлого года группа молодых людей ворвалась в студию звукозаписи и напала на Рамазона Муродова, поющего под творческим псевдонимом Ралик, и двух его коллег.

По словам рэпера, нападавшие были из числа противников его творчества, которое в основном затрагивает социальные проблемы молодежи – пристрастие к наркотикам, проституцию, хулиганство, безработицу, а многим такие песни пришлись не по душе.

Приговор был объявлен месяц назад, копия приговора попала в распоряжение Радио Озоди 17 июля.

Бахтиёр Искандарзода, председательствовавший по этому делу судья, рассказал, что осужденным от 19 до 24 лет, они признаны виновными по нескольким статьям уголовного законодательства.

В частности, Одилшо Назаров (по кличке Одилча) приговорен к 9 годам, Мансур Раджабов проведет за решеткой 5 лет, Навруз Миргобиев – три года, Мустафо Сияков – 2,5 года и Алиджон Курбонов, основной фигурант дела, осужден на 10 лет заключения. Им инкриминировалось хулиганство, нанесение тяжкого вреда здоровью, кража.

По данным материалов суда, рэперы подверглись нападению после того, как отказались исполнить песню на стихи Одилшо Назарова, одного из нападавших. Кроме того, в одном из своих клипов Ралик зовет по имени девушку, которая была по душе Назарову.

После того, как все пятеро были задержаны, вскрылся и факт кражи, к которой они были ранее причастны.

Многим жителям страны не по душе рэп, который они считают уличной музыкой, противоречащей национальной культуре. Но сторонники этого жанра говорят, что рэп выполняет очень важную социальную функцию, доступно, пусть даже на языке улицы, рассказывая подросткам и молодежи об актуальных проблемах общества.

История таджикского рэпа еще не изучена, но первые исполнители этого жанра появились в конце 1990-х годов. Нозим Орифджонов, Доктор Эмфир (Фируз Эмомов), Мастер Исмаил (Исмоил Исмоилов), Баха-84 (Бахтиёр Косимов) и другие рэперы хорошо известны среди таджикской молодежи.