ООН: Число жертв среди населения в Афганистане достигло рекордных показателей

CA-NEWS (CA) - Несмотря на «беспрецедентное» перемирие, заключенное между правительством и Талибаном, с начала года число жертв среди гражданского населения в Афганистане достигло рекордных показателей. Об этом сообщается в отчете миссии ООН.

В первые шесть месяцев текущего года там погибли 1692 человек, еще 3430 – получили ранения. Это на один процент выше, чем показатели предыдущих лет, начиная с 2009 года.

«Мы призываем стороны использовать все возможности для мирного урегулирования [конфликта] – это лучший способ защитить гражданское население», - сказал глава Миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото.

В отчете также говорится, что использование самодельных взрывных устройств неправительственными вооруженными формированиями по-прежнему является ведущей причиной гибели гражданских лиц. 427 человек погибли и 986 - получили ранения в результате нападений террористов-смертников.

Вторая по частоте причина гибели гражданского населения – боевые действия. В их числе - преднамеренные убийства, «шальные» пули и взрывные устройства, оставшихся со времен войны.