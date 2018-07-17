Руководители компании Умед-88 признали свою вину, - генпрокуратура Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Арестованный руководитель компании «Умед-88» Раджабали Одинаев обвиняется по трем статьям уголовного кодекса РТ в хищении средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, а также в присвоении и растрате средств, передает Радио Озоди.

Об этом в беседе с журналистами 17 июля сообщил Вали Ваххобов, заместитель генерального прокурора Таджикистана. По его словам, расследование уголовного дела агентством по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана завершено. Дело рассматривается верховным судом Таджикистана. В ходе расследования все руководители компании «Умед-88» полностью признали вину в предъявленных им обвинениях, отметил Вали Ваххобов.

Делу присвоен гриф «секретно», в связи с чем адвокат и следственные органы никак не комментируют его.

Ранее сообщалось, что в отношении руководителя компании «Умед-88» возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Таджикистана - 246, часть 3, пункт «б» (хищение средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере) и 295, часть 2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

Раджабали Одинаев и директор компании Идибек Ибрагимов были арестованы осенью прошлого года после того, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с предпринимателями подверг резкой критике Министерство финансов страны за то, что «разными непонятными способами» предоставило «Умед-88» из госбюджета средства в размере более 170 миллионов сомони (более $18 млн). По словам главы государства, эти средства ООО «Умед – 88» уже в течение почти двух лет не может вернуть в бюджет.

После этой критики сотрудники агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана задержали Раджабали Одинаева и Идибека Иброхимова. В антикоррупционном ведомстве сообщили, что 15 мая 2015 года ОАО «Рогунская ГЭС», министерство финансов и ООО «Умед-88» подписали трехстороннее кредитное соглашение, в котором ОАО «Рогунская ГЭС» выступало в качестве кредитора, а Минфин и «Умед-88» - в качестве заемщиков. Согласно документу, компании «Умед-88» было выделено 171 миллиона сомони (19,5 млн. долларов) «для развития агропромышленного комплекса в РТ посредством обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом». Средства должны были быть возвращены не позднее 31 декабря 2015 года.

В сообщении антикоррупционного ведомства отмечалось, что учредитель компании Раджабали Одинаев и другие ответственные лица, «воспользовавшись своими служебными полномочиями, вопреки интересам государства и с грубым нарушением требований кредитного соглашения, занимались «нецелевым использованием» полученных средств. Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана выяснило, что 74 миллионов сомони (около $8 млн) полученного займа были направлены на погашение задолженностей «Умед-88» перед «Амонатбанком» и «Таджиксодиротбанком».

Компания «Умед-88» была основана в 1996 году предпринимателем Раджабали Одинаевым. Она занималась поставками топлива из России, Казахстана и Туркменистана. По всей стране действовало около 70 АЗС компании. До прошлого года компания «Умед-88», наряду с компаниями «Газпромнефть-Таджикистан», «Таджик Петролиум» и «Аурум Спика» занимала доминирующее положение на топливном рынке Таджикистана.