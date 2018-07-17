Назарбаев назвал позором курорт в Павлодарской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба Акорды, открывая совещание, глава государства отметил, что руководство области проводит работу, наблюдаются положительные изменения.

«Я сегодня побывал на предприятиях, пообщался с людьми, почувствовал настроение народа. Промышленность в структуре экономики области занимает практически 50%. Это высокий показатель среди регионов Казахстана», - сказал он.

Говоря о выгодном географическом положении области, президент акцентировал внимание на том, что Павлодарский регион граничит с промышленно развитыми областями России. По его словам, у него большой потенциал в сфере промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

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В ходе совещания, по данным местных СМИ, глава области Болат Бакауов презентовал новый курорт Маралды. Однако Н.Назарбаев раскритиковал кадры и рекомендовал никому не показывать «это безобразие».

«Это же позор! Не показывай это никому! Смотри, люди голые ходят, им негде присесть. Ты видел? Толпа. Там не то, что гостиницы, присесть негде. Нет навеса даже. Это полное безобразие!», - заявил он.

В Маралды, по словам президента, необходимо создавать инфраструктуру для отдыхающих.

«Если мы туда проложим дорогу, проведем коммуникации, то почему бы бизнесу не создать и не заработать свои деньги от людей, которые будут туда приезжать? Почему бы павлодарским ребятам не построить там двухэтажные коттеджи, маленькие гостиницы. Я для чего инфраструктуру по всему Казахстану развиваю? Думаете из-за того, что нечего делать? 9 миллиардов долларов из фонда я направил на инфраструктуру. 5,5 тысяч километров дорог – казахи никогда не видели таких дорог. Сейчас от Астаны до Павлодара три часа. Теперь дальше построим до Баянаула, чтобы не пять часов по кочкам ездить. И это все для того, чтобы создать условия. Это надо использовать», - отметил Н.Назарбаев.